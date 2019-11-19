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РИА Новости

Моравецкий выступил за выгодную для Польши климатическую трансформацию

13:35 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Польша требует учитывать свою ситуацию при решениях о защите климата, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в своей программной речи в нижней палате парламента страны (сейме) во вторник.
После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Теперь новый премьер должен получить вотум доверия от сейма, а до этого выступить перед депутатами с программной речью. Ожидается, что голосование о вотуме доверия состоится во вторник вечером.
"Мы не согласны с дискриминацией и неучетом нашего исходного пункта", - сказал Моравецкий, имея в виду, что после Второй мировой войны энергетика Польши строилась на угольном топливе.
"Наша климатическая трансформация должна быть безопасной и выгодной для Польши", - заявил премьер.
В настоящее время около 80% польских энергетических мощностей работают на угле. Польское правительство неоднократно выступало против резкого отказа страны от угольной энергетики.
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