США вынуждают Иран отказываться от обязательств по СВПД, заявили в Госдуме

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Иран не вернулся бы к исследованиям в области обогащения урана, если бы не провокационная политика США , заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк , комментируя восстановление американских санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.

США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо, где Иран повторно начал обогащение урана.

"Санкции США в отношении иранского ядерного объекта в Фордо только усугубляют ситуацию в регионе и мире. Тегеран не вернулся бы к исследованиям в области обогащения урана и не отказался от своих обязательств по ядерной сделке, если бы не провокационная политика Вашингтона", - сказал Железняк РИА Новости.

Он отметил, что власти Ирана вынуждены идти на ответные шаги, к которым их подталкивают действия США.

"В России с большой тревогой следят за ситуацией вокруг иранской ядерной сделки. Как и другие ответственные страны, Россия крайне обеспокоена возможностью полной ликвидации соглашения, удерживающего до сих пор мир от новой гонки ядерного вооружения. В осложнении ситуации вина будет лежать на Вашингтоне, где, к сожалению, без должного понимания относятся к американо-иранским отношениям, пытаясь усугубить обстановку в регионе", - добавил депутат.

Железняк подчеркнул, что в целом ситуация вокруг СВПД становится все более накаленной и всем участникам сделки необходимо приложить максимум усилий, чтобы договоренности были сохранены, несмотря на демарш Вашингтона.

"Мы видим, что США не готовы идти на уступки и остановить санкционную войну против Тегерана. Каждая ядерная держава обязана задумываться о последствиях своих действий. Убежден, что не только Россия и Китай, но и европейские члены соглашения обязаны оказать влияние на США, чтобы предотвратить возможную катастрофу", - считает парламентарий.