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РИА Новости

США вынуждают Иран отказываться от обязательств по СВПД, заявили в Госдуме

13:28 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Иран не вернулся бы к исследованиям в области обогащения урана, если бы не провокационная политика США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя восстановление американских санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо, где Иран повторно начал обогащение урана.
"Санкции США в отношении иранского ядерного объекта в Фордо только усугубляют ситуацию в регионе и мире. Тегеран не вернулся бы к исследованиям в области обогащения урана и не отказался от своих обязательств по ядерной сделке, если бы не провокационная политика Вашингтона", - сказал Железняк РИА Новости.
Он отметил, что власти Ирана вынуждены идти на ответные шаги, к которым их подталкивают действия США.
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"В России с большой тревогой следят за ситуацией вокруг иранской ядерной сделки. Как и другие ответственные страны, Россия крайне обеспокоена возможностью полной ликвидации соглашения, удерживающего до сих пор мир от новой гонки ядерного вооружения. В осложнении ситуации вина будет лежать на Вашингтоне, где, к сожалению, без должного понимания относятся к американо-иранским отношениям, пытаясь усугубить обстановку в регионе", - добавил депутат.
Железняк подчеркнул, что в целом ситуация вокруг СВПД становится все более накаленной и всем участникам сделки необходимо приложить максимум усилий, чтобы договоренности были сохранены, несмотря на демарш Вашингтона.
"Мы видим, что США не готовы идти на уступки и остановить санкционную войну против Тегерана. Каждая ядерная держава обязана задумываться о последствиях своих действий. Убежден, что не только Россия и Китай, но и европейские члены соглашения обязаны оказать влияние на США, чтобы предотвратить возможную катастрофу", - считает парламентарий.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Госдума РФСергей ЖелезнякИранСШАВ мире
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