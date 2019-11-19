На Сахалине закрыли участок главной дороги из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Участок Транссахалинской автомагистрали, соединяющей юг и север Сахалина, во вторник закрыт из-за непогоды, информирует региональный главк МЧС России.
"В связи с ухудшением дорожных условий с 17.00 (9.00 мск) вторника участок автодороги от поселка городского типа Ноглики до села Оноры Смирныховского района закрыт для движения всех видов автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
По информации "Сахавтодора", закрытый участок дороги протяженностью 203 километра соединяет семь населенных пунктов.
Ранее региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на среду в 17 из 18 муниципальных образований области.