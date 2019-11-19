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РИА Новости

В Подмосковье для создания кормовой базы переданы 600 га земли

13:16 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы. Архивное фото
Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Порядка 600 гектаров земли переданы фермерскому хозяйству в Сергиево-Посадском городском округе Московской области для реализации крупного инвестиционного проекта по созданию кормовой базы для козьей фермы в 3,1 тысяч голов, сообщил РИА Недвижимость министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

"Фермерскому хозяйству "Долина коз" переданы четыре земельных участка площадью 600 га вблизи деревень Кучки и Торжнево Сергиево-Посадского городского округа для реализации крупного инвестиционного проекта по созданию кормовой базы для козьей фермы в 3100 голов", - сказал Коган.

По его словам инвестор планирует начать использовать землю в 3 квартале 2020 года и инвестировать в проект свыше 40 миллионов рублей.
"Кормовая база позволит расширить козью ферму и разнообразить продуктовую корзину жителей Сергиево- Посадского округа качественным козьим молоком, сыром и его производными. Кроме того, в округе появится 19 дополнительных рабочих мест", - добавил собеседник агентства.
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