В Подмосковье для создания кормовой базы переданы 600 га земли

"Фермерскому хозяйству "Долина коз" переданы четыре земельных участка площадью 600 га вблизи деревень Кучки и Торжнево Сергиево-Посадского городского округа для реализации крупного инвестиционного проекта по созданию кормовой базы для козьей фермы в 3100 голов", - сказал Коган.