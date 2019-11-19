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РИА Новости

Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян

13:16 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Получение Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России доступа к полной кредитной истории россиян поможет приставам в том числе выявлять "черных", нереестровых коллекторов, прокомментировал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Ранее Минюст РФ уведомил о начале разработки законопроекта, который призван защитить права граждан, на которые посягают недобросовестные участники рынка возврата просроченной задолженности. Во вторник в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что тем самым ФССП может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян для проверки сведений о нарушениях коллекторов при работе с должниками.
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"Инициатива предоставить надзору в лице ФССП право запрашивать информацию в БКИ и операторов связи объяснима: наделив орган правом регулировать рынок в 2017 году, ему не предоставили достаточно инструментов проводить необходимые проверки для вынесения постановления", - считает Мехтиев.
Он отметил, что зачастую ФССП не может установить, кому принадлежит телефонный номер, по которому идёт взыскание, и поэтому невозможно установить того, кто нарушил ту или иную статью профильного закона. "Речь идёт о нереестровых организациях, на которые поступают жалобы также в ФССП. Сейчас сотовые операторы не обязаны предоставлять информацию подобного характера, как следствие, установить нарушителя не представляется возможным", - добавил президент НАПКА.
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При этом на деятельности профессиональных коллекторов, соблюдающих все нормы, эти поправки существенным образом не отразятся, уверен Мехтиев, так как нет необходимости применять такие инструменты контроля к законопослушным участникам рынка взыскания.
"Например, в части данных БКИ поправка относится лишь к тем игрокам, которые работают на рынке цессии. Однако они наравне с кредиторами подают данные по движению долга в БКИ. Кроме того, благодаря индивидуальным условиям сумма долга после переуступки в ряде случаев, наоборот, может снизиться, а не увеличиться, за счёт списания пеней и штрафов", - указывает он.
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