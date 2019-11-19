Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Получение Федеральной службой судебных приставов ( Получение Федеральной службой судебных приставов ( ФССП) России доступа к полной кредитной истории россиян поможет приставам в том числе выявлять "черных", нереестровых коллекторов, прокомментировал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ( НАПКА) Эльман Мехтиев.

Ранее Минюст РФ уведомил о начале разработки законопроекта, который призван защитить права граждан, на которые посягают недобросовестные участники рынка возврата просроченной задолженности. Во вторник в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что тем самым ФССП может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян для проверки сведений о нарушениях коллекторов при работе с должниками.

"Инициатива предоставить надзору в лице ФССП право запрашивать информацию в БКИ и операторов связи объяснима: наделив орган правом регулировать рынок в 2017 году, ему не предоставили достаточно инструментов проводить необходимые проверки для вынесения постановления", - считает Мехтиев.

Он отметил, что зачастую ФССП не может установить, кому принадлежит телефонный номер, по которому идёт взыскание, и поэтому невозможно установить того, кто нарушил ту или иную статью профильного закона. "Речь идёт о нереестровых организациях, на которые поступают жалобы также в ФССП. Сейчас сотовые операторы не обязаны предоставлять информацию подобного характера, как следствие, установить нарушителя не представляется возможным", - добавил президент НАПКА.

При этом на деятельности профессиональных коллекторов, соблюдающих все нормы, эти поправки существенным образом не отразятся, уверен Мехтиев, так как нет необходимости применять такие инструменты контроля к законопослушным участникам рынка взыскания.