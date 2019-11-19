В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередной колонны МЧС России с гуманитарной помощью.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 14 ноября.
"Двадцать первого ноября в Донецкую народную республику прибывает 92-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 91 колонна МЧС РФ привезла на территорию юго-востока Украины более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов.