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РИА Новости

В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России

13:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС РФ
Гуманитарный конвой МЧС РФ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Гуманитарный конвой МЧС РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередной колонны МЧС России с гуманитарной помощью.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 14 ноября.
Автомобиль Красного Креста
14 ноября, 10:25
Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
"Двадцать первого ноября в Донецкую народную республику прибывает 92-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 91 колонна МЧС РФ привезла на территорию юго-востока Украины более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФВ мире
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