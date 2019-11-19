Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Трое эвакуированных из Ирака российских детей будут отправлены в Свердловскую область, они получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
"Трое российских детей, вывезенных с территории Ирака, отправятся в Свердловскую область. Аппарат уполномоченного совместно с органами власти региона оказывает и готов оказывать в дальнейшем всю необходимую для этого помощь. Для обеспечения безопасности и спокойствия самих ребят предоставление любой более подробной информации не представляется возможным", – сказал омбудсмен.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
* запрещенная в России террористическая организация.