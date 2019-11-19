Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T13:04+0300
https://ria.ru/20191119/1561115987.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/55/1550675582_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_851df89b648ffccbafe7b2db397e2644.jpg
РИА Новости

Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область

13:04 19.11.2019
175
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Трое эвакуированных из Ирака российских детей будут отправлены в Свердловскую область, они получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Вчера, 01:47
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
"Трое российских детей, вывезенных с территории Ирака, отправятся в Свердловскую область. Аппарат уполномоченного совместно с органами власти региона оказывает и готов оказывать в дальнейшем всю необходимую для этого помощь. Для обеспечения безопасности и спокойствия самих ребят предоставление любой более подробной информации не представляется возможным", – сказал омбудсмен.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
* запрещенная в России террористическая организация.
110011
Обсудить 0
Анна КузнецоваСвердловская областьИракОбщество
Рекомендуем
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Бабушка из Пензы станет опекуном эвакуированных из Ирака внуков
Самолет МЧС России
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Дети россиян, вернувшиеся из Ирака, будут отправлены в 13 регионов России
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Гуманитарный конвой МЧС РФ
В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России
Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
Названы самые опасные страны для путешественников
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине заявили о готовности к диалогу в рамках "нормандского формата"
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
Эксперт Белого дома назвал требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
Измерение сахара в крови
Эндокринологи объяснили рост числа больных диабетом в России
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
Лента новостейМолния