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РИА Новости

Дочь Бейонсе получила первую музыкальную премию

13:14 19.11.2019
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© YouTube канал "Beyoncé"Кадр из музыкального клипа "SPIRIT" певицы Бейонсе
Кадр из музыкального клипа SPIRIT певицы Бейонсе
© YouTube канал "Beyoncé"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Семилетней дочери Бейонсе и рэпера Джея Зи по имени Блю Айви вручили ее первую музыкальную награду за трек Brown Skin Girl, сообщает Entertainment Weekly.
На церемонии вручения Soul Train Awards за эту композицию юный автор и исполнитель песни вместе с родителями получила награду Ashford & Simpson Songwriter Award.
Brown Skin Girl вошла в альбом The LionKing: The Gift Бейонсе. Летом композиция попала в чарт Billboard Hot 100.
В архиве Бейонсе 16 статуэток Soul Train Awards, она абсолютный рекордсмен премии по числу наград.
Кадр из клипа The Carters
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