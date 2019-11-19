Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории

"Сотрудничество парламентариев стран СНГ дает уникальный шанс на реализацию просветительских проектов и инициатив в гуманитарной сфере, призванных сберечь память о наших общих победах, не дать фальсификаторам истории рассорить наши народы", - заявил Неверов на международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".

Неверов также рассказал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разрабатывает программу Международной эстафеты памяти и благодарности "Родина подвига – Родине героя".

"Идея этого проекта заключается в том, чтобы установить сотрудничество между городами и селами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков наши воины совершили подвиги, и теми населенными пунктами, в которых воспитывались будущие герои Отечества", - сказал политик.