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РИА Новости

Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории

12:48 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество парламентариев стран СНГ позволяет реализовывать просветительские инициативы, а также бороться с фальсификаторами истории, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.
"Сотрудничество парламентариев стран СНГ дает уникальный шанс на реализацию просветительских проектов и инициатив в гуманитарной сфере, призванных сберечь память о наших общих победах, не дать фальсификаторам истории рассорить наши народы", - заявил Неверов на международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".
Неверов также рассказал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разрабатывает программу Международной эстафеты памяти и благодарности "Родина подвига – Родине героя".
"Идея этого проекта заключается в том, чтобы установить сотрудничество между городами и селами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков наши воины совершили подвиги, и теми населенными пунктами, в которых воспитывались будущие герои Отечества", - сказал политик.
Он выразил уверенность в том, что участие в этом проекте заинтересует парламентариев из всех стран Содружества.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Госдума РФЕдиная РоссияСНГСергей НеверовМоскваОбщество
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