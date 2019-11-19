Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество парламентариев стран СНГ позволяет реализовывать просветительские инициативы, а также бороться с фальсификаторами истории, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.
"Сотрудничество парламентариев стран СНГ дает уникальный шанс на реализацию просветительских проектов и инициатив в гуманитарной сфере, призванных сберечь память о наших общих победах, не дать фальсификаторам истории рассорить наши народы", - заявил Неверов на международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".
Неверов также рассказал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разрабатывает программу Международной эстафеты памяти и благодарности "Родина подвига – Родине героя".
"Идея этого проекта заключается в том, чтобы установить сотрудничество между городами и селами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков наши воины совершили подвиги, и теми населенными пунктами, в которых воспитывались будущие герои Отечества", - сказал политик.
Он выразил уверенность в том, что участие в этом проекте заинтересует парламентариев из всех стран Содружества.