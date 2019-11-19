В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала

КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура и Прокуратура и СУСК РФ по Кемеровской области проводят проверки по факту несчастного случая, произошедшего на угольном предприятии, в результате которого самосвал съехал с откоса, а водитель погиб.

"Девятнадцатого ноября около 03 часов вблизи города Мыски самосвал съехал с откоса дороги, опрокинулся, в результате чего 38-летний водитель погиб. Для расследования обстоятельств и причин данного несчастного случая создана комиссия. Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и органов государственного надзора и контроля.

В пресс-службе СУСК РФ по Кузбассу в свою очередь РИА Новости сообщили, что несчастный случай произошел на разрезе "Кийзасский".

"Проводим доследственную проверку, будем устанавливать обстоятельства произошедшего, были ли нарушены правила безопасности, проводили ли с ним (с водителем – ред.) обучение… следователи туда выехали", – пояснили в пресс-службе следственного управления.