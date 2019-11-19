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РИА Новости

В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала

12:34 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура и СУСК РФ по Кемеровской области проводят проверки по факту несчастного случая, произошедшего на угольном предприятии, в результате которого самосвал съехал с откоса, а водитель погиб.
"Девятнадцатого ноября около 03 часов вблизи города Мыски самосвал съехал с откоса дороги, опрокинулся, в результате чего 38-летний водитель погиб. Для расследования обстоятельств и причин данного несчастного случая создана комиссия. Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и органов государственного надзора и контроля.
В пресс-службе СУСК РФ по Кузбассу в свою очередь РИА Новости сообщили, что несчастный случай произошел на разрезе "Кийзасский".
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"Проводим доследственную проверку, будем устанавливать обстоятельства произошедшего, были ли нарушены правила безопасности, проводили ли с ним (с водителем – ред.) обучение… следователи туда выехали", – пояснили в пресс-службе следственного управления.
По информации прокуратуры, проведение доследственной проверки находится на контроле надзорного ведомства.
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Следственный комитет РФРоссияКемеровская областьПроисшествия
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