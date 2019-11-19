Каток в Парке Горького в Москве откроется 22 ноября

МОСКВА, 19 Ноя - РИА Новости. Каток "Восход" в Каток "Восход" в Парке Горького Москве откроется 22 ноября , он будет на 2 тысячи квадратных метров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба парка.

"В Парке Горького стартует девятый зимний сезон. По традиции его центральным событием станет открытие катка. В этом году – это каток "Восход". Площадка с искусственным покрытием откроется 22 ноября в 19:00",- говорится в сообщении.

Отмечается, что каток будет больше, чем в прошлом году.

"Площадь катка "Восход" составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем смогут находиться порядка шести тысяч человек",- сообщает пресс-служба.

Отмечается, что у главного входа на каток будет расположен центральный двухэтажный павильон общей площадью 2000 кв.м. с зоной проката и теплыми фудкортами.

"Со второго этажа павильона откроется удивительный вид на весь каток. На фасаде павильона будут размещены три больших светодиодных медиаэкрана для трансляции видеороликов и анонсов парка.

Еще одна новинка этого сезона на ледовой площадке - павильон повышенной комфортности",- рассказали в пресс-службе.