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РИА Новости

Каток в Парке Горького в Москве откроется 22 ноября

12:27 19.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОткрытие катка в Парке Горького
Открытие катка в Парке Горького
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 Ноя - РИА Новости. Каток "Восход" в Парке Горького в Москве откроется 22 ноября , он будет на 2 тысячи квадратных метров больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба парка.
"В Парке Горького стартует девятый зимний сезон. По традиции его центральным событием станет открытие катка. В этом году – это каток "Восход". Площадка с искусственным покрытием откроется 22 ноября в 19:00",- говорится в сообщении.
Отмечается, что каток будет больше, чем в прошлом году.
"Площадь катка "Восход" составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем смогут находиться порядка шести тысяч человек",- сообщает пресс-служба.
Отмечается, что у главного входа на каток будет расположен центральный двухэтажный павильон общей площадью 2000 кв.м. с зоной проката и теплыми фудкортами.
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"Со второго этажа павильона откроется удивительный вид на весь каток. На фасаде павильона будут размещены три больших светодиодных медиаэкрана для трансляции видеороликов и анонсов парка.
Еще одна новинка этого сезона на ледовой площадке - павильон повышенной комфортности",- рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на катке будут работать 23 точки общественного питания: 8 теплых фудкортов расположатся на втором этаже Центрального павильона, 9 — на Центральной аллее и 6 – в зоне "Очаг".
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