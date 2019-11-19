Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных

10 октября 2018 года представитель России подписал в Страсбурге протокол, вносящий изменения в "Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных". Цель новаций - повышение уровня защиты персональных данных на международном уровне. Конвенция, по данным Роскомнадзора, на сегодняшний день является единственным масштабным международным документом в сфере защиты персональных данных, носящим юридически обязывающий характер.