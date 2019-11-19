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РИА Новости

Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных

12:25 19.11.2019 (обновлено: 12:29 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представитель Роскомнадзора примет участие в пленарном заседании консультативного комитета по Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера в Страсбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.
10 октября 2018 года представитель России подписал в Страсбурге протокол, вносящий изменения в "Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных". Цель новаций - повышение уровня защиты персональных данных на международном уровне. Конвенция, по данным Роскомнадзора, на сегодняшний день является единственным масштабным международным документом в сфере защиты персональных данных, носящим юридически обязывающий характер.
"Представитель Роскомнадзора примет участие в 39-м пленарном заседании Консультативного комитета по Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера № 108. Заседание пройдет в Страсбурге (Франция) с 19 по 21 ноября", - говорится в сообщении.
В рамках заседания, по данным пресс-службы, планируется обсудить, вопросы ратификации модернизированной Конвенции № 108, укрепление общего правого режима в сфере защиты персональных данных на глобальном уровне.
Замминистра финансов Алексей Моисеев
13 ноября, 12:15
В Минфине обеспокоены утечками персональных данных из банков
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РоскомнадзорМоскваФранцияЕвропаОбщество
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