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РИА Наука
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РИА Новости

Планетологи составили первую полную карту поверхности Титана

12:18 19.11.2019 (обновлено: 12:46 19.11.2019)
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© NASA / JPL-Caltech/ASUПервая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции "Кассини", которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
Первая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции Кассини, которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
© NASA / JPL-Caltech/ASU
Первая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции "Кассини", которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американские планетологи составили на основе данных миссии "Кассини" первую карту поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Титан — единственное, помимо Земли, небесное тело в Солнечной системе, на котором есть жидкие озера, моря и реки, там идут дожди. Но это не вода, а смесь метана и этана. На Земле они находятся в газообразном состоянии, а в холодном климате Титана превращаются в жидкость.
Ученые-планетологи во главе с Розали Лопес (Rosaly Lopes) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине (США) проанализировали данные, полученные автоматической межпланетной станцией "Кассини" при помощи радара с синтезированной апертурой, инфракрасного спектрометра и системы камер. Это дало возможность построить полную геоморфологическую карту поверхности спутника Сатурна.
На Земле рельеф формируется главным образом под воздействием воды, которая вместе с ветром и ледниками отвечает за разнообразие ландшафтов. На Титане роль воды играют жидкие углеводороды.
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"Титан имеет активный гидрологический цикл на основе метана, который сформировал сложный ландшафт, что делает его поверхность одной из самых геологически разнообразных в Солнечной системе", — приводятся в пресс-релизе слова Розали Лопес.
Сложность наблюдений связана с тем, что атмосфера Титана, состоящая из азота и метана, непрозрачна для оптических приборов. Поэтому ученым пришлось использовать данные радиолокационного зондирования и инфракрасной спектрометрической съемки.
"В этом исследовании скомбинированы различные данные, — говорит Лопес. — У нас не было глобального охвата радаром с синтезированной апертурой, и мы использовали информацию с других приборов и режимов радара для сопоставления различных единиц местности".
И хотя Земля и Титан значительно отличаются друг от друга, многие детали их рельефа, по мнению авторов, могут быть результатом одних и тех же геологических процессов.
Лопес и ее коллеги выделили на поверхности спутника Сатурна озера, равнины, холмистые области, дюны, кратеры и так называемые лабиринты — тектонически нарушенные области, часто с речными каналами.
На карте видно, что ландшафты четко распределяются по широте: на экваторе больше распространены холмы и лабиринты, а в средних широтах — равнины.
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Планетологов удивило, что им удалось обнаружить всего 23 ударных кратера диаметром более 20 километров. Эти структуры занимают не более 0,4 процента от общей площади поверхности Титана. Исследователи полагают, что кратеры плохо сохранились из-за высокой интенсивности эрозионных процессов.
Горы занимают на Титане около 14 процентов, а 65 процентов поверхности приходится на долю равнин, покрытых материалом, в котором, по мнению ученых, могут быть органические вещества.
Климатические условия на планете вполне допускают существование некоторых форм микробной жизни. Их поисками займется космический аппарат Dragonfly, который НАСА планирует отправить на спутник Сатурна в 2026 году.
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