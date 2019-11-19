В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары

Следствием и судом установлено, что вечером 13 июня двое мужчин, находившиеся в гостях у супругов, в ходе возникшей ссоры нанесли хозяину множество проникающих колото-резаных ран ножом и отверткой. Мужчина скончался на месте. Понимая, что его жена стала очевидцем происходящего, мужчины нанесли женщине несколько смертельных ударов ножом. Затем они сожгли свою одежду и обувь, переоделись в вещи, найденные в доме погибших супругов, и скрылись.