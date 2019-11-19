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РИА Новости

В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары

12:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Двое жителей Кировской области осуждены на 16,5 и 15 лет колонии строгого режима за жестокое убийство супружеской пары, к которой они пришли в гости, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что вечером 13 июня двое мужчин, находившиеся в гостях у супругов, в ходе возникшей ссоры нанесли хозяину множество проникающих колото-резаных ран ножом и отверткой. Мужчина скончался на месте. Понимая, что его жена стала очевидцем происходящего, мужчины нанесли женщине несколько смертельных ударов ножом. Затем они сожгли свою одежду и обувь, переоделись в вещи, найденные в доме погибших супругов, и скрылись.
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"В короткие сроки местонахождение мужчин было установлено, они были задержаны и заключены под стражу. Оба признали свою вину. Суд назначил одному из мужчин наказание в виде 16,5 лет лишения свободы, второму – 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба осужденных будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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