В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Двое жителей Кировской области осуждены на 16,5 и 15 лет колонии строгого режима за жестокое убийство супружеской пары, к которой они пришли в гости, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что вечером 13 июня двое мужчин, находившиеся в гостях у супругов, в ходе возникшей ссоры нанесли хозяину множество проникающих колото-резаных ран ножом и отверткой. Мужчина скончался на месте. Понимая, что его жена стала очевидцем происходящего, мужчины нанесли женщине несколько смертельных ударов ножом. Затем они сожгли свою одежду и обувь, переоделись в вещи, найденные в доме погибших супругов, и скрылись.
11 ноября 2018, 14:28В Подмосковье мужчина в пьяной ссоре зарезал супружескую пару и их сына
"В короткие сроки местонахождение мужчин было установлено, они были задержаны и заключены под стражу. Оба признали свою вину. Суд назначил одному из мужчин наказание в виде 16,5 лет лишения свободы, второму – 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба осужденных будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.