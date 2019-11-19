Защита обжаловала арест главы ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

"Жалобу (на решение Благовещенского городского суда - ред.) подали, то есть апелляцию на избранную меру пресечения, ответа из Амурского областного суда пока не было, ее рассмотрение занимает от 10 до 14 дней", - сказал Иванов РИА Новости.

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны, а впоследствии арестованы.