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РИА Новости

Защита обжаловала арест главы ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

12:12 19.11.2019
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© Фото : СК РФСотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Защита подала жалобу на арест генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко по делу о стрельбе в колледже Благовещенска, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Иванов.
"Жалобу (на решение Благовещенского городского суда - ред.) подали, то есть апелляцию на избранную меру пресечения, ответа из Амурского областного суда пока не было, ее рассмотрение занимает от 10 до 14 дней", - сказал Иванов РИА Новости.
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
06:19
В Приамурье после ЧП хотят поручить охрану колледжей и вузов Росгвардии
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны, а впоследствии арестованы.
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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