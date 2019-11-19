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РИА Новости

"Детей-героев" покажут на экранах в общественных местах в городах России

11:48 19.11.2019 (обновлено: 12:09 19.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУчастники на этапе соревнований "Поисково-спасательные работы при ЧС техногенного характера" во время профильной смены "Юный спасатель"
Участники на этапе соревнований Поисково-спасательные работы при ЧС техногенного характера во время профильной смены Юный спасатель
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Видеоролики об отважных поступках детей и подростков, которые приходят на помощь тем, кто попал в беду, будут транслироваться на экранах в общественном транспорте, МФЦ, поликлиниках, автовокзалах, аэропортах, торговых и бизнес-центрах в более чем 48 городах России. Социальные ролики о детях-героях запустят МЧС России и Первое маршрутное телевидение.
Совместный проект направлен на привлечение внимания общества к проявлению доброты и помощи ближнему, говорится в сообщении департамента информационной политики МЧС России.
Рубрика "Дети-герои" на протяжении нескольких лет выходит в официальных аккаунтах МЧС России в социальных сетях, а теперь ежедневно смотреть ее на экранах в общественном транспорте и местах массового пребывания смогут более 1,5 миллиона человек по всей стране. Она поможет обществу больше узнать об отважных поступках детей и подростков.
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