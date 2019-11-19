"Детей-героев" покажут на экранах в общественных местах в городах России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Видеоролики об отважных поступках детей и подростков, которые приходят на помощь тем, кто попал в беду, будут транслироваться на экранах в общественном транспорте, МФЦ, поликлиниках, автовокзалах, аэропортах, торговых и бизнес-центрах в более чем 48 городах России. Социальные ролики о детях-героях запустят МЧС России и Первое маршрутное телевидение.

Рубрика "Дети-герои" на протяжении нескольких лет выходит в официальных аккаунтах МЧС России в социальных сетях, а теперь ежедневно смотреть ее на экранах в общественном транспорте и местах массового пребывания смогут более 1,5 миллиона человек по всей стране. Она поможет обществу больше узнать об отважных поступках детей и подростков.