Заюшкина избушка: каких животных можно встретить в парках Москвы зимой

Большинство представителей городской фауны покидают Москву задолго до наступления суровых холодов. Уже осенью в теплые страны отправляются не только счастливые отпускники, но и ласточки, стрижи, пеночки, трясогузки и соловьи. Хотя природные территории столицы значительно пустеют, на них все-таки остаются зимовать юркие грызуны, зайцы, лисы и даже некоторые редкие виды птиц. Кто именно зимует вместе с москвичами, где искать "диких соседей" и как правильно взаимодействовать с ними в холодное время года, сайту РИА Новости рассказали эксперты департамента природопользования Москвы.

В парковых дебрях

Несмотря на статус высокотехнологичного мегаполиса, Москва может похвастаться немалым разнообразием особо охраняемых природных территорий, которые находятся в черте города. Мелких грызунов и привычных для городского пейзажа птиц можно увидеть как в районных скверах, так и в крупных природных парках. Разумеется, наибольшее видовое разнообразие животных наблюдается именно в последних, и чем масштабнее парк, тем больше зверей и птиц там обитает.

Так, к самым крупным московским паркам относятся природно-исторические "Битцевский лес" и "Измайлово". Здесь, помимо хорошо знакомых всем снегирей и поползней, зимой можно увидеть соек, пищух и чижей. Особенно заметными для посетителей в холодное время года становятся дятлы, благодаря своему контрастному окрасу. В Москве, по данным департамента природопользования столицы, обитает несколько видов этих птиц. Среди часто встречающихся – большие и малые пестрые дятлы, реже можно увидеть белоспинного и черного, более известного как желна.

Обнаружить интересных пернатых в зимнем лесу неопытному москвичу будет непросто. Во-первых, птицы, как и дикие млекопитающие, предпочитают держаться в отдаленных частях парка, куда редко заходит человек. Во-вторых, чтобы отличить редкий вид от распространенного, хорошо бы полистать перед прогулкой специализированный атлас-определитель. Зная характерные особенности отдельных видов, наблюдать за птицами гораздо интереснее.

Если нет желания уходить вглубь парка, есть простой вариант для начинающих орнитологов – понаблюдать за птицами у кормушек. Специальные "домики" и навесные платформы ежегодно устанавливаются в московских парках для зимней подкормки птиц с непременным успехом притягивают к себе лесных обитателей. Так, у кормушек можно увидеть больших синиц и лазоревок, а также буроголовых гаичек и поползней. С середины зимы в Москву из северных регионов прилетают свиристели. Особую слабость они питают к ягодам рябины, поэтому для наблюдения лучше выбирать места поближе к этим деревьям.

Помимо небольших безобидных птиц, в столице остаются зимовать некоторые хищные пернатые. Среди них – ястреб-перепелятник, серая неясыть, воробьиный сычик и ястреб-тетеревятник. Впрочем, увидеть эти виды зимой в городском парке все равно что выиграть в лотерею – почти невозможно.

По свежим следам

Дикие млекопитающие, обитающие в Москве, на юг не мигрируют, зато спасаются от холодов другим путем – впадением в спячку. В старых границах столицы на зиму засыпают орешниковые сони, ежи. На территории Новой Москвы из жизни на три месяца выпадают барсуки и енотовидные собаки.

Вместе с москвичами зимуют и бодрствуют бобры и ондатры, чей основной рацион в холодное время состоит из заготовленных ивовых веток и подводной растительности. Не спят горностаи и ласки, охотящиеся на мышей и крыс, а также зайцы. В крупных парках Москвы можно обнаружить следы русака и беляка, но увидеть самих зайцев в естественной среде обитания – большая удача. Чаще всего у подкормочных площадок в московских парках встречаются белки и мышевидные грызуны. Большинство из них, особенно на регулярно посещаемых природных территориях, почти не испытывают страха перед людьми и не обращают внимания на зрителей.

В сильный мороз наведаться в посещаемые парковые зоны могут даже ласки и лисы, поскольку именно там проще всего найти пропитание. Лисы, в частности, особенно активны на юге и юго-востоке Москвы, куда выбираются из близлежащих лесных массивов. Хотя местные жители нередко шутят в соцсетях о том, что "рыжие соседи" стали уже привычным делом, необходимо помнить о правилах безопасности при контакте с любым диким животным.

Во-первых, не следует кормить лесных обитателей с рук, которые животное может предпочесть куску хлеба. Во-вторых, не стоит слишком близко подходить и тем более пытаться погладить лису или ласку, какими бы милыми они ни выглядели. Любое неосторожное движение или резкий звук может напугать или спровоцировать агрессию животного, а это чревато травмами. В-третьих, необходимо воздержаться от попыток поймать зверя.

Лучшее, что можно сделать – сообщить об обнаруженном лесном госте по телефону горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Обращение получит департамент природопользования и возьмет ситуацию под контроль. В большинстве случаев, диких животных, пойманных в черте города, передают в центры передержки, где звери проходят медицинское обследование и дальнейшую реабилитацию.

Подкармливать – можно

С зимующими птицами дело обстоит проще. Их подкормка в холодный сезон стала настоящей традицией для посетителей московских парков. Однако и здесь существуют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить пернатым.

Так, подкармливать птиц можно только после того, как установится постоянный снежный покров. В это время птицам становится труднее самостоятельно находить пропитание, и помощь человека спасает многим видам жизни. А вот слишком ранний старт подкормки некоторых видов птиц (например, водоплавающих) наоборот может навредить, он задерживает миграцию пернатых в теплые страны, и перелет становится труднее и опаснее.

Важно помнить, что для птиц, как и для человека, полезна не всякая пища. Высохший белый хлеб и заплесневевшие горбушки лучше все-таки утилизировать, такой корм не подходит для большинства видов. Лучше отдать предпочтение злакам: на овес и пшеницу к кормушке слетятся воробьи, а просо привлечет щеглов.

Семена подсолнечника – важный источник энергии для зерноядных видов, таких как синицы и поползни, они же по достоинству оценят кусочки несоленого сала, подвешенного к кормушке.

На сушеную рябину и боярышник первыми слетятся свиристели и снегири, орехи и желуди подойдут для дятлов и соек. На такое угощение наверняка придут и белки, поэтому лучше взять с собой дополнительную горсть.