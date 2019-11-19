Житель Сочи устроил нарколабораторию в съемной квартире

СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали 29-летнего жителя Сочи, устроившего на съемной квартире лабораторию по производству наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в квартире полицейские обнаружили и изъяли более 25 граммов порошкообразного вещества белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является мефедроном.
"Полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков... Задержали местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотических средств на территории города-курорта", - говорится в релизе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится также в сообщении.
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