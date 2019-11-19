Житель Сочи устроил нарколабораторию в съемной квартире

По данным ведомства, в квартире полицейские обнаружили и изъяли более 25 граммов порошкообразного вещества белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является мефедроном.

МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России

МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России

"Полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков... Задержали местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотических средств на территории города-курорта", - говорится в релизе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы.