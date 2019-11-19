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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T11:23+0300
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РИА Новости

Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:23 19.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
© REUTERS / Kemal Aslan
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 нарушений, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – шесть, Латакия – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – шесть, Алеппо – три, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Мазраа провинции Эс-Сувейда. Выдано 500 продовольственных наборов, общей массой 2,450 тонны.
Всего проведено 2 244 гуманитарных акции, говорится в сообщении.
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