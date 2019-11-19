Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – шесть, Латакия – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – шесть, Алеппо – три, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.