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РИА Новости

В Башкирии пожарные спасли собаку, провалившуюся под лед

11:23 19.11.2019
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© Аккаунт Gazeta Vibor в YoutubeСпасение собаки, провалившуюся под лёд в Салавате
Спасение собаки, провалившуюся под лёд в Салавате
© Аккаунт Gazeta Vibor в Youtube
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная спасательная доска понадобилась пожарным башкирского Салавата, чтобы доставить на берег собаку, провалившуюся под лёд на пруду в городском парке культуры и отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"Около 15.00 18 ноября диспетчер муниципальной пожарной охраны Салавата принял сообщение о собаке, которая провалилась под лёд на середине пруда в городском парке культуры и отдыха", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожарный на спасательной доске выплыл на середину пруда, попытался втащить собаку на доску, но крупное животное могло перевернуть снасть. Поэтому, держа собаку за холку, спасатель поплыл к берегу, где его уже ждали коллеги и очевидцы события.
"Профессиональные действия пожарных никого не оставили равнодушным — в их честь звучали громкие аплодисменты от салаватцев, собравшихся на берегу", - добавил представитель ведомства.
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Республика БашкортостанМЧС РФСалаватПроисшествия
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