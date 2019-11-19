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Религия и мировоззрение
2019-11-19T11:22+0300
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РИА Новости

Епископ РПЦ рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем

11:22 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
© РИА Новости / Сергей Старостенко
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон сообщил РИА Новости, что его встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем была "просто обменом любезностями", на ней "не обсуждались никакие темы".
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Брюсселе якобы состоялась неофициальная встреча епископа РПЦ с патриархом Варфоломеем. Секретарь епархии протоиерей Павел Недосекин позже пояснил РИА Новости, что патриарх Варфоломей приезжал в Брюссель на празднование 50-летия основания их епархии в Бельгии, и это было, по его словам, "совершенно протокольное мероприятие, торжественный ужин, куда были приглашены политики, лидеры религий, представленных в Бельгии". Среди всех приглашенных был и архиепископ Симон.
"Я встречался с патриархом. Это была формальная встреча. Я был приглашен на ужин. Состоялся просто обмен любезностями", - сказал архиепископ.
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
15 ноября, 20:28Религия и мировоззрение
В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем
По его словам, в ходе мероприятия он встретился также с послами Греции и Турции в Бельгийском королевстве.
"Мы здесь живем, пересекаемся. Работаем в некоторых областях, и человеческие контакты, общение – это полезно. Евхаристическое общение прервано, но человеческие отношения у нас остались", - заключил собеседник агентства.
201007
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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