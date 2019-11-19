Епископ РПЦ рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон сообщил РИА Новости, что его встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем была "просто обменом любезностями", на ней "не обсуждались никакие темы".

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Брюсселе якобы состоялась неофициальная встреча епископа РПЦ с патриархом Варфоломеем. Секретарь епархии протоиерей Павел Недосекин позже пояснил РИА Новости, что патриарх Варфоломей приезжал в Брюссель на празднование 50-летия основания их епархии в Бельгии, и это было, по его словам, "совершенно протокольное мероприятие, торжественный ужин, куда были приглашены политики, лидеры религий, представленных в Бельгии". Среди всех приглашенных был и архиепископ Симон.

"Я встречался с патриархом. Это была формальная встреча. Я был приглашен на ужин. Состоялся просто обмен любезностями", - сказал архиепископ.

По его словам, в ходе мероприятия он встретился также с послами Греции и Турции в Бельгийском королевстве.