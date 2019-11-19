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РИА Новости

Инвесторы из Азии и России выкупили часть евробондов "Русгидро" в рублях

11:21 19.11.2019
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© РИА НовостиДеньги
Деньги
© РИА Новости
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть еврооблигаций "Русгидро", номинированных в рублях, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
"Русгидро" в понедельник разместило пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.
"В рамках сделки мы наблюдали значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил более 70 миллиардов рублей, 45 инвесторов подали свои заявки. В ходе транзакции ориентир доходности был снижен на 35 базисных пунктов, что является рекордным значением для размещения рублевых еврооблигаций", - рассказал он.
Листы с денежными купюрами
Вчера, 19:18Теплоснабжение
"Русгидро" размещает пятилетние евробонды объемом 15 млрд рублей
По его словам, финальный купон выпуска составил 6,8% - это самое низкое значение купона для выпуска рублевых еврооблигаций среди российских эмитентов. "Инвесторы из Азии выкупили 43% выпуска, из России – 43%, оставшиеся 14% бумаг пришлись на инвесторов из Европы и Великобритании", - заключил Соловьев.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
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ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
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