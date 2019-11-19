Siemens может выкупить доли "Силовых машин" в СП по турбинам в 2021 году

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Siemens не исключает выкупа доли "Силовых машин" в совместном предприятии (СП) по производству газовых турбин большой мощности - СТГТ - в 2021 году, при этом не планирует продавать свой пакет, рассказал в интервью газете "Коммерсант" президент Siemens в России Александр Либеров.

"На текущий момент действует соглашение о совместном предприятии с "Силовыми машинами", но мы не исключаем, что воспользуемся правом "дуэли" (механизм, при котором у сторон есть право преимущественного выкупа пакетов друг друга - ред.) в 2021 году. Мы также не исключаем участия "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в качестве потенциального партнера — это сильный игрок с государственным участием", - сообщил Либеров.

Он отметил, что негативным фактором стало деловое поведение "Силовых машин", так как их заявления в прессе можно расценивать как намерение нарушить договоренности об СП.

"Не секрет, что "Силовые машины" достаточно активно лоббируют заградительные барьеры против иностранных производителей, например, призывают не заключать СПИК на локализацию газовой турбины. Это наносит урон развитию энергетического машиностроения и в целом ухудшает инвестиционный климат для иностранных инвесторов", - пояснил Либеров.

Инвестиции Siemens в рамках СПИК в локализацию турбин он оценил в 1,3 миллиарда рублей. На вопрос о том, может ли произойти выкуп доли ранее 2021 года, он ответил, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным. Он также подчеркнул, что Siemens не собирается продавать долю а СП, если такое желание возникнет у "Силмаша". Говоря о требованиях государства снизить долю иностранных партнеров в СП по локализации турбин, Либеров отметил, что принципиально Siemens готов к этому, "но с сохранением контроля над управлением технологией — речь идет об интеллектуальной собственности".