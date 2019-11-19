Конференция "ПОТОК 2019" пройдет 26 и 27 ноября в Москве

МОСКВА, 19 ноя - ООО "Экспотестдрайв". В Москве пройдет конференция и выставка про технологии, трансформирующие компании и подходы к работе с клиентами ПОТОК 2019. 26 и 27 ноября в Adrenaline Stadium собираются основатели, топ-менеджмент, руководители по маркетингу, hr и эксперты Российских и Международных компаний, планируется более 2000 бизнес-встреч.

Более 50 спикеров, среди которых будут уникальные доклады от Яндекс, Microsoft, Avito, МТС, McDonald’s, Додо Пицца, AviaSales, Forbes, а также иностранные спикеры Peter Jansen, Julien Nicolas, Michael Germershausen и другие.

ПОТОК стремится дать полное представление о цифровых инновациях в маркетинге и бизнесе: собраны уникальные практические кейсы, самые современные решения для маркетинга и продаж, подбора персонала и управления, технологические новинки. Мы хотим вдохновить посетителей на активное применение новых решений, сократить разрыв доступности для компаний в целом.

Этой осенью найдите время, чтобы взглянуть на свои компетенции и инструменты под новым углом.

Среди спикеров конференции - Анна Дробаха - директор по маркетингу Авито, Руслан Ледовский, Мobile Product Owner McDonald’s, Андрей Ивашенцев - Regional Director Microsoft, Яков Пейсахзон - директор по продажам MyTarget, Mail.ru Group, Иван Никонов - руководитель направления Яндекс Касса, Надежда Башмакова - HR - маркетолог Додо Пицца и ещё 41 спикер. Полный список спикеров и деловую программу можно посмотреть можно на сайте мероприятия

О чем будут говорить спикеры:

Среди обсуждаемых тем - продвижение компаний и стартапов через Instagram, Tik Tok, Facebook, Вконтакте, Яндекс.Директ, Google рекламу, использование E-mail, web, push уведомлений, смс и мессенджеров как переход от простых к автоматизированным решениям, персонализация рекламы, чат-боты, Brandformance кампании в Mobile Web и App.

Спикеры также расскажут о прикладном применении искусственного интеллекта в компаниях, о внедрении технологий в разные этапы контакта с покупателем, о привлечении и удержании клиентов в соцсетях, а также об VR/AR, цифровых двойниках, интернете вещей, роботах и о том, как это всё используется в компаниях.

В рамках выставки на ПОТОКЕ представлены:

В экспозоне можно увидеть и протестировать продукты с использованием ИИ, AR/VR проекты для компаний, Email-, смс-, web- push- чат - боты, мессенджер-рассылки, сервисы по аналитике, коллтрекинг, голосовые роботы и помощники, цифровые двойники, визуальные 3D модели. Будут представлены решения по потоковому вводу данных и извлечению бизнес-данных, интерактивное видео, онлайн-кассы, пин-пады, облачные HR-IT-системы, аналитика HR-данных, цифровое рабочее место, корпоративные приложения, рабочие коммуникации и процессы.

Разработчики новых технологий и инновационных решений могут стать участником интерактивной выставки ПОТОКА.

Мероприятие проводит ООО “Экспотестдрайв”- организатор масштабных деловых мероприятий численностью от 1000 человек.

Возрастная категория мероприятия: 18+

Контактная информация : Анна Баженова, +7 495 241-02-68.