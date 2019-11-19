Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T11:36+0300
https://ria.ru/20191119/1561109373.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156110/91/1561109155_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_ebe0b434ea6c127f82f2ead3c294b1c0.jpg
РИА Новости

Конференция "ПОТОК 2019" пройдет 26 и 27 ноября в Москве

11:14 19.11.2019 (обновлено: 11:36 19.11.2019)
11
© Фото : ООО "Экспотестдрайв" Конференция "ПОТОК 2019" пройдет 26 и 27 ноября в Москве
Конференция ПОТОК 2019 пройдет 26 и 27 ноября в Москве
© Фото : ООО "Экспотестдрайв"
МОСКВА, 19 ноя - ООО "Экспотестдрайв". В Москве пройдет конференция и выставка про технологии, трансформирующие компании и подходы к работе с клиентами ПОТОК 2019. 26 и 27 ноября в Adrenaline Stadium собираются основатели, топ-менеджмент, руководители по маркетингу, hr и эксперты Российских и Международных компаний, планируется более 2000 бизнес-встреч.
Более 50 спикеров, среди которых будут уникальные доклады от Яндекс, Microsoft, Avito, МТС, McDonald’s, Додо Пицца, AviaSales, Forbes, а также иностранные спикеры Peter Jansen, Julien Nicolas, Michael Germershausen и другие.
ПОТОК стремится дать полное представление о цифровых инновациях в маркетинге и бизнесе: собраны уникальные практические кейсы, самые современные решения для маркетинга и продаж, подбора персонала и управления, технологические новинки. Мы хотим вдохновить посетителей на активное применение новых решений, сократить разрыв доступности для компаний в целом.
Этой осенью найдите время, чтобы взглянуть на свои компетенции и инструменты под новым углом.
Среди спикеров конференции - Анна Дробаха - директор по маркетингу Авито, Руслан Ледовский, Мobile Product Owner McDonald’s, Андрей Ивашенцев - Regional Director Microsoft, Яков Пейсахзон - директор по продажам MyTarget, Mail.ru Group, Иван Никонов - руководитель направления Яндекс Касса, Надежда Башмакова - HR - маркетолог Додо Пицца и ещё 41 спикер. Полный список спикеров и деловую программу можно посмотреть можно на сайте мероприятия.
О чем будут говорить спикеры:
Среди обсуждаемых тем - продвижение компаний и стартапов через Instagram, Tik Tok, Facebook, Вконтакте, Яндекс.Директ, Google рекламу, использование E-mail, web, push уведомлений, смс и мессенджеров как переход от простых к автоматизированным решениям, персонализация рекламы, чат-боты, Brandformance кампании в Mobile Web и App.
Спикеры также расскажут о прикладном применении искусственного интеллекта в компаниях, о внедрении технологий в разные этапы контакта с покупателем, о привлечении и удержании клиентов в соцсетях, а также об VR/AR, цифровых двойниках, интернете вещей, роботах и о том, как это всё используется в компаниях.
В рамках выставки на ПОТОКЕ представлены:
В экспозоне можно увидеть и протестировать продукты с использованием ИИ, AR/VR проекты для компаний, Email-, смс-, web- push- чат - боты, мессенджер-рассылки, сервисы по аналитике, коллтрекинг, голосовые роботы и помощники, цифровые двойники, визуальные 3D модели. Будут представлены решения по потоковому вводу данных и извлечению бизнес-данных, интерактивное видео, онлайн-кассы, пин-пады, облачные HR-IT-системы, аналитика HR-данных, цифровое рабочее место, корпоративные приложения, рабочие коммуникации и процессы.
Разработчики новых технологий и инновационных решений могут стать участником интерактивной выставки ПОТОКА.
Зарегистрироваться на конференцию>>>>
Мероприятие проводит ООО “Экспотестдрайв”- организатор масштабных деловых мероприятий численностью от 1000 человек.
Возрастная категория мероприятия: 18+
Контактная информация: Анна Баженова, +7 495 241-02-68.
Сайт мероприятия.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Вид на центр Улан-Удэ
ПСБ и Бурятия будут сотрудничать в решении социально-экономических задач
Вид на Международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
В Москве пройдет пятый международный бизнес-форум AVRA DAYS
Курортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань
Посадить рис и увидеть панду: российские туристы открывают остров Хайнань
Четвертая Лизинговая конференция Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки
Четвертая Лизинговая конференция в Москве собрала более 500 участников
Вид на Гонконг
Медиакорпорация КНР: сообщения западных СМИ о Сянгане далеки от реальности
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи завершили дело об ограблении школьниками офиса в Петербурге
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Генерал Андрей Власов
Назло русским и коммунистам. В Праге может появиться памятник власовцам
В Москве прошел Международный экспортный форум Сделано в России
В Москве прошел Международный экспортный форум "Сделано в России
Стакан с водой
Жителей двух липецких сел обеспечили качественной питьевой водой
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Комитет Госдумы одобрил к II чтению корректировку параметров бюджета — 2019
Американский доллар и российский рубль
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей
Задержание подозреваемого
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
12:25Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
Лента новостейМолния