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РИА Новости

В Саратове задержали лжеминера-рецидивиста после угрозы "взорвать" дом

10:54 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция задержала ранее судимого жителя Саратова по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва дома в центре города, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
По ее словам, в дежурную часть отдела полиции №2 в составе городского УМВД позвонил неизвестный и сообщил о возможном "взрыве дома по проспекту Кирова".
Полиция
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"Эвакуация жителей не проводилась. При проверке информация не подтвердилась. Сотрудниками полиции оперативно задержан 29-летний житель Саратова, ранее судимый, в том числе за аналогичные преступления", - сказала собеседница агентства.
В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до трех лет ограничения свободы.
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УМВДСаратовРоссияПроисшествия
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