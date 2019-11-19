В Саратове задержали лжеминера-рецидивиста после угрозы "взорвать" дом

По ее словам, в дежурную часть отдела полиции №2 в составе городского УМВД позвонил неизвестный и сообщил о возможном "взрыве дома по проспекту Кирова".
"Эвакуация жителей не проводилась. При проверке информация не подтвердилась. Сотрудниками полиции оперативно задержан 29-летний житель Саратова, ранее судимый, в том числе за аналогичные преступления", - сказала собеседница агентства.
В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до трех лет ограничения свободы.