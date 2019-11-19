В центре добровольчества "Сила Урала" открылось инклюзивное направление

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В ресурсном центре добровольчества "Сила Урала" открылось инклюзивное направление, говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Люди с ограниченными возможностями здоровья получат возможность не только самостоятельно организовывать добровольческую помощь, но и помогать в мероприятиях центра.

На данный момент инклюзивные добровольцы занимаются организацией "Уроков доброты" в разных школах области, где рассказывают о возможностях для собственной сферы деятельности и рассказывают, с какими трудностями могут столкнуться люди с ОВЗ в повседневной жизни, и как их преодолевать.