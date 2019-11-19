Мамы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В рамках празднования Дня матери в Музее Победы на Поклонной горе 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет, сообщает В рамках празднования Дня матери в Музее Победы на Поклонной горе 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы

Чтобы пройти на экспозицию бесплатно, матерям нужно будет предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.

"В этот день в Музее Победы вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ожидали вестей от своих сыновей с фронта. На экскурсиях гостям музея также расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции "Подвиг армии" и диорамному комплексу", — говорится в сообщении.

Экскурсии начнутся в 12:00 и 16:00. Принять участие в них смогут все желающие.

В Зале славы музея также будет организован мастер-класс по рисованию, в рамках которого гостям предложат изобразить букет цветов. Дети смогут подарить рисунки своим мамам.