Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-19T11:48+0300
https://ria.ru/20191119/1561105952.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156110/54/1561105406_0:102:1500:946_1036x0_80_0_0_de9b196bb433b86dc83a7939e33ca359.jpg
РИА Новости

Мамы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

10:42 19.11.2019 (обновлено: 11:48 19.11.2019)
136
© РИА Новости / Сергей ПятаковСветозвуковая инсталляция в Музее Победы на Поклонной горе
Светозвуковая инсталляция в Музее Победы на Поклонной горе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В рамках празднования Дня матери в Музее Победы на Поклонной горе 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Чтобы пройти на экспозицию бесплатно, матерям нужно будет предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.
"В этот день в Музее Победы вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ожидали вестей от своих сыновей с фронта. На экскурсиях гостям музея также расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции "Подвиг армии" и диорамному комплексу", — говорится в сообщении.
Женщины с детьми на прогулке
11 ноября, 15:38Хорошие новости
Программа профобучения женщин, имеющих детей, начнется в 2020 году
Экскурсии начнутся в 12:00 и 16:00. Принять участие в них смогут все желающие.
В Зале славы музея также будет организован мастер-класс по рисованию, в рамках которого гостям предложат изобразить букет цветов. Дети смогут подарить рисунки своим мамам.
В России День матери отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много тематических мероприятий. Например, в музеях организуют выставки, посвященные материнству, в парках проводят мастер-классы по изготовлению подарков, а в кинотеатрах показывают фильмы о матерях.
300001
Обсудить 0
Хорошие новостиМузей ПобедыДень материМосква
Рекомендуем
Молоточек судьи
Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника акции против строительства храма
Туман в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Участники на этапе соревнований Поисково-спасательные работы при ЧС техногенного характера во время профильной смены Юный спасатель
"Детей-героев" покажут на экранах в общественных местах в городах России
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Нина Масляева
Суд отправил на новое рассмотрение дело экс-главбуха "Седьмой студии"
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Красное вино
Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября
Электронная сигарета
В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Ставрополье
Автомобиль прокуратуры России
В Москве проверят работу чиновников в случае с оставленными матерью детьми
Туман в Москве
В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью
Семья
Эксперты предложили ввести уроки семейной жизни в России
Сотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
В Екатеринбурге депутаты изменили статус сквера, где хотели построить храм
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине офицер погиб при пожаре в воинской части
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния