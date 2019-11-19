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РИА Новости

На Украине офицер погиб при пожаре в воинской части

10:02 19.11.2019
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© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в одной из воинских частей во Львовской области, один офицер погиб и еще один пострадал, сообщила во вторник пресс-служба командования сухопутных войск ВС Украины.
По данным пресс-службы, во вторник около 5.00 (6.00 мск) в одной из воинских частей, которая дислоцируется в поселке Старичи Львовской области, произошел пожар.

"Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Как отмечается, причины и обстоятельства происшествия выясняют представители военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции.
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Вооруженные силы УкраиныЛьвовская областьУкраинаВ мире
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