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РИА Новости

Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:38 19.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 124 единицы", - добавил представитель ведомства.
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