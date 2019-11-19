В Нижнем Новгороде затонул дебаркадер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Неэксплуатируемый дебаркадер затонул в Оке в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Затопление дебаркадера (по предварительным данным, неэксплуатируемого) размерами 30х10 метров произошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода в акватории реки Оки утром во вторник.
"Зафиксирован розлив дизельного топлива – по предварительным данным, 200 литров. На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Решается вопрос о сборе розлива. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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