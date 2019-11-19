Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T09:28+0300
https://ria.ru/20191119/1561103530.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152699/48/1526994852_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_8b28d6909dd21963dcf52ad655c900b9.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде затонул дебаркадер

09:28 19.11.2019
144
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Неэксплуатируемый дебаркадер затонул в Оке в Нижнем Новгороде, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Затопление дебаркадера (по предварительным данным, неэксплуатируемого) размерами 30х10 метров произошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода в акватории реки Оки утром во вторник.
"Зафиксирован розлив дизельного топлива – по предварительным данным, 200 литров. На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Решается вопрос о сборе розлива. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета России
11 ноября, 15:32
На северо-западе Москвы утонули двое причальных рабочих
000000
Обсудить 0
Нижний НовгородМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Батарея
Около десяти тысяч жителей Саратова остались без отопления
Последствия ДТП на выезде из села Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края
На Ставрополье девять человек пострадали в крупном ДТП
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани продолжают действовать два очага природных пожаров
Сахалин
На юге Сахалина частично восстановили электроснабжение после циклона
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи завершили дело об ограблении школьниками офиса в Петербурге
Задержание подозреваемого
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Снежный циклон
Мощный снежный циклон смещается с Хабаровского края на Камчатку
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее один человек погиб и 11 пропали после пожара на шхуне
Полицейский автомобиль
Четыре ДТП с разницей в несколько минут произошли на Ставрополье
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Тульской области около 1,4 тысячи домов остались без воды из-за аварии
Полиция Мексики
СМИ: 11 человек погибли после столкновения трех автобусов в Мексике
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Перми почти 30 человек госпитализировали после отравления в кафе
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Студенты, на которых под Белгородом упала стена, не получили тяжелых травм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния