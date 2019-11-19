ВРП Югры впервые преодолеет планку в четыре триллиона рублей

"В 2019 году в соответствии с инвестиционной стратегией привлечено 939 миллиардов рублей инвестиций, годовой рост инвестиций по итогам 2019 года составит более 17 миллиардов рублей. Валовой региональный продукт впервые преодолеет планку в 4 триллиона рублей", - сказала глава региона, озвучивая ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.

Согласно данным региональных властей, в 2018 году ВРП Югры составил 3,97 триллиона рублей, годом ранее – 3,5 триллиона, при этом за последние девять лет он вырос вдвое.

По словам Комаровой, доля инвестиций в валовом региональном продукте составит в этом году не менее 23%. Она также уточнила, что одна из задач властей автономного округа – увеличить за пять лет объем привлеченных в экономику инвестиций до 1,4 триллиона рублей. Добиться такого показателя можно, в частности, консолидируя деятельность региональных фондов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, пояснила Комарова.

"С целью повышения эффективности... разработать решения по консолидации институтов развития на принципах модели: "институты развития должны следовать за клиентом", а не "клиент – бегать между институтами развития", - поручила глава региона членам окружного правительства.

Губернатор Югры также затронула тему добычи полезных ископаемых в автономном округе. В частности, она отметила, что в 2019 году в регионе компании ввели в эксплуатацию семь новых нефтяных месторождений, а объем нефтедобычи ожидается на уровне 2018 года, тогда он впервые за десять лет показал рост и составил 236 миллионов тонн.