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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-11-19T09:27+0300
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РИА Новости

ВРП Югры впервые преодолеет планку в четыре триллиона рублей

09:27 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПеред стартом форума "Сообщество", члены ОП РФ встретятся с жителями Югры
Перед стартом форума Сообщество, члены ОП РФ встретятся с жителями Югры
© РИА Новости / Александр Юрьев
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя - РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа впервые преодолеет планку в 4 триллиона рублей, заявила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.
"В 2019 году в соответствии с инвестиционной стратегией привлечено 939 миллиардов рублей инвестиций, годовой рост инвестиций по итогам 2019 года составит более 17 миллиардов рублей. Валовой региональный продукт впервые преодолеет планку в 4 триллиона рублей", - сказала глава региона, озвучивая ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.
Согласно данным региональных властей, в 2018 году ВРП Югры составил 3,97 триллиона рублей, годом ранее – 3,5 триллиона, при этом за последние девять лет он вырос вдвое.
По словам Комаровой, доля инвестиций в валовом региональном продукте составит в этом году не менее 23%. Она также уточнила, что одна из задач властей автономного округа – увеличить за пять лет объем привлеченных в экономику инвестиций до 1,4 триллиона рублей. Добиться такого показателя можно, в частности, консолидируя деятельность региональных фондов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, пояснила Комарова.
"С целью повышения эффективности... разработать решения по консолидации институтов развития на принципах модели: "институты развития должны следовать за клиентом", а не "клиент – бегать между институтами развития", - поручила глава региона членам окружного правительства.
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Губернатор Югры также затронула тему добычи полезных ископаемых в автономном округе. В частности, она отметила, что в 2019 году в регионе компании ввели в эксплуатацию семь новых нефтяных месторождений, а объем нефтедобычи ожидается на уровне 2018 года, тогда он впервые за десять лет показал рост и составил 236 миллионов тонн.
Кроме того, Комарова отметила, что в нынешнем году в Югре зафиксирован самый низкий с 1997-го уровень безработицы, по методике Международной организации труда этот показатель равен 2,5%. В свою очередь уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,4%, обеспечив округу второе место в рейтинге субъектов РФ, добавила губернатор Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваРоссияХанты-Мансийск
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