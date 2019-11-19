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РИА Новости

На юге Сахалина частично восстановили электроснабжение после циклона

08:09 19.11.2019
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© РИА НовостиСахалин
Сахалин
© РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электроэнергии, нарушенную из-за пришедшего на Сахалин очередного циклона, в 6 из 12 населённых пунктов на юге острова, информирует во вторник пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"Электроснабжение восстановлено селам Ясноморское и Ватутино Невельского района, Павино Холмского района, Лесное, Третья Падь и Раздольное Корсаковского района": - говорится в сообщении компании.
В настоящее время 10 оперативно-выездных бригад энергокомпании (22 человека) и 10 единиц техники продолжают работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном.
По информации компании, 15.00 (7.00 мск) без света остаются жители сел Песчаное и Мицулевка Анивского района, Белинское и Парусное Томаринского района, частично - города Холмска и села Симаково Холмского района.
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"В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождем со снегом, произошло пять отключений ЛЭП напряжением 35 кВ, а также 28 ЛЭП напряжением 6-10 кВ", - сообщает пресс-служба Сахалинэнерго.
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