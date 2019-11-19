На юге Сахалина частично восстановили электроснабжение после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электроэнергии, нарушенную из-за пришедшего на Энергетики восстановили подачу электроэнергии, нарушенную из-за пришедшего на Сахалин очередного циклона, в 6 из 12 населённых пунктов на юге острова, информирует во вторник пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"Электроснабжение восстановлено селам Ясноморское и Ватутино Невельского района, Павино Холмского района, Лесное, Третья Падь и Раздольное Корсаковского района": - говорится в сообщении компании.

В настоящее время 10 оперативно-выездных бригад энергокомпании (22 человека) и 10 единиц техники продолжают работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном.

По информации компании, 15.00 (7.00 мск) без света остаются жители сел Песчаное и Мицулевка Анивского района, Белинское и Парусное Томаринского района, частично - города Холмска и села Симаково Холмского района.