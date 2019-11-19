Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T04:36+0300
https://ria.ru/20191119/1561100947.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150473/84/1504738438_203:0:1298:616_1036x0_80_0_0_801a2e6962eccbae0fff78c24307902d.jpg
РИА Новости

Военные ВВО вывезут с острова Большой Шантар 110 тонн металлолома

04:36 19.11.2019
683
© РИА Новости / Юрий ЛушинЭкологический взвод ВВО очистил остров Большой Шантар от металлолома
Экологический взвод ВВО очистил остров Большой Шантар от металлолома
© РИА Новости / Юрий Лушин
Экологический взвод ВВО очистил остров Большой Шантар от металлолома. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа планируют в 2020 году вывезти с острова Большой Шантар 110 тонн старых металлических конструкций, сообщает пресс-служба ВВО.
Остров Большой Шантар входит в Шантарский архипелаг в Охотском море. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают китов.
"Военнослужащие... планируют разрезать и спрессовать 55 тонн старых металлических конструкций. Работы предполагается начать в конце июня - начале июля 2020 года. В текущем году на этом острове военные экологи ВВО спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тысячи единиц порожней бочкоторы общим весом около 55 тонн", - говорится в сообщении.
Вывоз 110 тонн металлолома с архипелага запланирован судном сторонней организации или кораблем ТОФ в 2020 году.
Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры
04:28Война в Сирии
На сборах в Бурятии около тысячи командиров ВВО изучат сирийский опыт
1600001
Обсудить 0
Охотское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Отказ от алкоголя
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Мария Бутина
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве
Транзит газа через ГИС Суджа
Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
Лента новостейМолния