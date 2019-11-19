Военные ВВО вывезут с острова Большой Шантар 110 тонн металлолома

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащие сводного экологического подразделения Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа планируют в 2020 году вывезти с острова Большой Шантар 110 тонн старых металлических конструкций, сообщает пресс-служба ВВО.

Остров Большой Шантар входит в Шантарский архипелаг в Охотском море. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают китов.

"Военнослужащие... планируют разрезать и спрессовать 55 тонн старых металлических конструкций. Работы предполагается начать в конце июня - начале июля 2020 года. В текущем году на этом острове военные экологи ВВО спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тысячи единиц порожней бочкоторы общим весом около 55 тонн", - говорится в сообщении.