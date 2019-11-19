В Каире состоялся спецпоказ фильма о приключениях российских танцовщиц

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Предпремьерный показ первого российско-египетского художественного фильма "Матрешка" прошел в Предпремьерный показ первого российско-египетского художественного фильма "Матрешка" прошел в Каире в Российском центре науки и культуры.

Комедийный фильм повествует о судьбе четырех девушек-танцовщиц из России, приехавших в самом начале 90-х в Египет работать по контракту в один из отелей на побережье Красного моря. Сюжет кинофильма основан на реальных событиях, описанных в романе "Улыбайтесь – вы в Египте!" проживающей в Хургаде писательницы из России Елены Серебряковой. Воплотил историю на экране известный в Египте режиссер Халед Махран.

"Этот рассказ о русских девушках, которые уехали за рубеж, чтобы заработать и полюбили Египет... Название фильма - "Матрешка", я считаю, что оно может значить то, что Египет вобрал в себя этих девушек, но каждый сам решит, про что этот фильм", - сказал Махран после премьеры фильма.

По словам создателей фильма, картина Махрана - первый совместный проект российских и египетских кинематографистов со времен ряда совместных кинопроектов Египта и СССР. Фрагмент фильма снимался в России, вторая и наиболее продолжительная часть - в одном из египетских курортных отелей. В картине снялись популярный в Египте актер Мунзир Рияхана и певец Абулиф.

"Конечно, книга у меня написана на 400 страниц, и мы выбирали только самое важное, и каждый из нашей команды старался привнести что-то свое, и в принципе то, что вы сегодня видели - это коллективный труд", - сказала автор книги, по мотивам которой был снят фильм, Елена Серебрякова.