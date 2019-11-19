Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-19T03:37+0300
https://ria.ru/20191119/1561100669.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/50197/63/501976303_0:166:2967:1835_1036x0_80_0_0_d5b8710bfd814ff7c821c1be7daceeab.jpg
РИА Новости

В Каире состоялся спецпоказ фильма о приключениях российских танцовщиц

03:37 19.11.2019
189
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОтель на берегу Красного моря
Отель на берегу Красного моря
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Отель на берегу Красного моря. Архивное фото
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Предпремьерный показ первого российско-египетского художественного фильма "Матрешка" прошел в Каире в Российском центре науки и культуры.
Комедийный фильм повествует о судьбе четырех девушек-танцовщиц из России, приехавших в самом начале 90-х в Египет работать по контракту в один из отелей на побережье Красного моря. Сюжет кинофильма основан на реальных событиях, описанных в романе "Улыбайтесь – вы в Египте!" проживающей в Хургаде писательницы из России Елены Серебряковой. Воплотил историю на экране известный в Египте режиссер Халед Махран.
"Этот рассказ о русских девушках, которые уехали за рубеж, чтобы заработать и полюбили Египет... Название фильма - "Матрешка", я считаю, что оно может значить то, что Египет вобрал в себя этих девушек, но каждый сам решит, про что этот фильм", - сказал Махран после премьеры фильма.
По словам создателей фильма, картина Махрана - первый совместный проект российских и египетских кинематографистов со времен ряда совместных кинопроектов Египта и СССР. Фрагмент фильма снимался в России, вторая и наиболее продолжительная часть - в одном из египетских курортных отелей. В картине снялись популярный в Египте актер Мунзир Рияхана и певец Абулиф.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 ноября, 19:18
Египет не перестанет сотрудничать с Россией из-за угроз США, уверен эксперт
"Конечно, книга у меня написана на 400 страниц, и мы выбирали только самое важное, и каждый из нашей команды старался привнести что-то свое, и в принципе то, что вы сегодня видели - это коллективный труд", - сказала автор книги, по мотивам которой был снят фильм, Елена Серебрякова.
Режиссер Халед Махран также заявил, что в ближайшем будущем намерен приступить к съемкам продолжения фильма приключений российских танцовщиц на египетском курорте.
100002
Обсудить 0
КультураРоссияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Табличка на туалет
Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Мария Бутина
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве
Аэропорт Мехико
Пес Лилли обнаружил в аэропорту Мехико 100 килограммов кокаина из Перу
Туалетный саммит в Сингапуре
Во Всемирной туалетной организации отметили большой "прогресс" в Китае
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии
Российские военные увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в САР
Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Век Адалин в Нью-Йорке. 2015 год
Блейк Лайвли нашла способ заинтересовать поклонников своим новым фильмом
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Дипломат сообщил, когда может пройти встреча политдиректоров по СВПД
Туалетный саммит в Сингапуре
Всемирная туалетная организация надеется вновь провести саммит в России
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Россия зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
Лента новостейМолния