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РИА Новости

В благовещенском колледже, где произошла стрельба, возобновились занятия

03:02 19.11.2019
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© Фото : СК РФЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Занятия в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, где произошла стрельба, во вторник возобновились в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
"Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся", - сказал собеседник агентства.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны. Глава ЧОПа Сергей Андрющенко в субботу решением Благовещенского городского суда был арестован на два месяца, до 14 января.
Цветы в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенский городской судСледственный комитет РФВладивостокБлаговещенскПроисшествия
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