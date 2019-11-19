Дипломат сообщил, когда может пройти встреча политдиректоров по СВПД

ООН, 19 ноя – РИА Новости. Заседание Совместной комиссии по контролю над выполнением Заседание Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД пройдет, вероятнее всего, вначале декабря в Вене, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

"Судя по настроениям, комиссия состоится в этом году на уровне политдиректоров в Вене. Я так понимаю, что вполне возможно, что уже в начале декабря пройдет эта встреча", - сказал Ульянов.

Ранее политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводили заседание совместной комиссии по соглашению об иранской ядерной программе 28 июля текущего года.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).