США предупредили граждан об опасности после признания израильских поселений

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны, посещающих и планирующих посетить Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа в Израиле - оно последовало за официальным заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что США не считают израильские поселения на палестинских территориях не соответствующими международному праву.

"Отдельные лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря, могут быть направлены против правительственных учреждений США, частных интересов США и граждан США", - говорится в сообщении на сайте госдепартамента.

По данным ведомства, целями нападений могут быть общественные мероприятия, отели, клубы и рестораны, популярные среди граждан США, религиозные места, школы, торговые центры и рынки, объекты туристической инфраструктуры, транспорт.

Кроме того, посольство США в Израиле призвало граждан своей страны, находящихся в Израиле, к осторожности и бдительности при посещении Иерусалима и палестинский территорий.

"Посольство США советует гражданам Соединенных Штатов, находящимся в или планирующим в ближайшее время поездку в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан или в сектор Газа сохранять высокий уровень бдительности и предпринимать необходимые шаги для осведомленности о мерах безопасности в свете сложившейся обстановки", - говорится на сайте посольства США в Иерусалиме.