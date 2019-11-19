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РИА Новости

США предупредили граждан об опасности после признания израильских поселений

00:47 19.11.2019 (обновлено: 01:11 19.11.2019)
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© AFP 2019 / Ahmad Gharabli Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией
Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli 
Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны, посещающих и планирующих посетить Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа в Израиле - оно последовало за официальным заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что США не считают израильские поселения на палестинских территориях не соответствующими международному праву.
"Отдельные лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря, могут быть направлены против правительственных учреждений США, частных интересов США и граждан США", - говорится в сообщении на сайте госдепартамента.
По данным ведомства, целями нападений могут быть общественные мероприятия, отели, клубы и рестораны, популярные среди граждан США, религиозные места, школы, торговые центры и рынки, объекты туристической инфраструктуры, транспорт.
Кроме того, посольство США в Израиле призвало граждан своей страны, находящихся в Израиле, к осторожности и бдительности при посещении Иерусалима и палестинский территорий.
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"Посольство США советует гражданам Соединенных Штатов, находящимся в или планирующим в ближайшее время поездку в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан или в сектор Газа сохранять высокий уровень бдительности и предпринимать необходимые шаги для осведомленности о мерах безопасности в свете сложившейся обстановки", - говорится на сайте посольства США в Иерусалиме.
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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Признание израильских поселений приближает мир с Палестиной, считает Помпео
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАИерусалимИорданияВашингтон (штат)Восточный ИерусалимВ мире
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