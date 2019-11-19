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РИА Новости

Медведев и Румас примут участие в заседании союзного совета министров

00:33 19.11.2019 (обновлено: 00:34 19.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в Москве проведут заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии; стороны планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ход подготовки дорожных карт по интеграции, некоторые из которых, включая документы в нефтегазовой сфере, пока согласовать не удалось.

Повестка Совмина

По данным пресс-службы российского правительства, "повестка дня заседания включает широкий круг вопросов развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях". В частности, предполагается рассмотреть итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы.
В начале ноября Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции. Тогда же он сообщил о планах проведения союзного совмина и о договоренности с российским коллегой после этого заседания "все время, сколько необходимо, до самой ночи" посвятить обсуждению дорожных карт. По его словам, на заседании будут присутствовать все министры двух стран.
Правительство России позже подтвердило, что заседание совмина с участием премьеров запланировано на 19 ноября. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского кабмина Олег Осипов, "стороны обсудят дорожные карты по развитию интеграции". По его словам, у глав правительств получится пообщаться и в двустороннем формате. В последний раз Медведев и Румас встречались 22 октября на международном форуме "Открытые инновации" в Москве. На его полях премьеры провели и отдельные переговоры, в рамках которых обсудили вопросы интеграции и "сверили часы" по двусторонним отношениям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
Вчера, 18:46Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Накануне, 18 ноября, в Москве состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. На совместной пресс-конференции по итогам встречи руководитель белорусского МИД подчеркнул, что союзные отношения двух стран в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Лавров со своей стороны заявил, что Москва и Минск не планируют корректировать дорожную карту по выполнению договора о Союзном государстве.

Степень готовности дорожных карт

Белоруссия и Россия 8 декабря будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.
Впрочем, в середине ноября Румас заявил, что Минск и Москва пока не согласовали дорожные карты в нефтегазовой сфере, но "нерешаемых вопросов" нет. Одной из самых сложных тем в переговорах по углублению интеграции белорусский премьер назвал также унификацию налогового законодательства двух стран. Глава МИД Белоруссии Макей ранее подтвердил, что программой по развитию интеграции предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.
По словам Румаса, в целом из 31 дорожной карты по интеграции около половины фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов. Что касается неурегулированных вопросов, то они будут обсуждаться 19 ноября. Как отмечал белорусский премьер, они не являются неразрешимыми; он также выразил уверенность, что по этим темам удастся найти развязки. Наряду с этим Румас подчеркивал, что отраслевые дорожные карты будут подписаны, только если интересы Белоруссии будут учтены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:20
Песков отреагировал на заявления Лукашенко о Союзном государстве

Принципиальные вопросы в экономике

Более того, на днях Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский президент отнес к таким темам поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров. При этом он задался вопросом, зачем нужен союз, если каждый год условия в экономических отношениях с Москвой для Минска ухудшаются. В Кремле в ответ подчеркнули, что считают незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества Москвы и Минска, но обратили внимание на эмоциональность и лексику белорусского лидера.
Впрочем, весьма эмоциональные высказывания Лукашенко о российско-белорусских отношениях стали уже своеобразной традицией. Так, в середине ноября лидер страны заявил, что белорусы для россиян не "гиря на ногах" и не "нахлебники", напомнил, что республика выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства с Россией, и это недешево ей обходится.
Наряду с этим президент Белоруссии заявлял, что наблюдающаяся сейчас "напряженка" в экономической сфере с Россией характерна только для дружественных стран. Он пояснил, в частности, что одним из спорных вопросов с РФ, которые надо было давно решить, является вопрос об условиях и цене поставки российского газа в республику.

Цена на газ и компенсация за налоговый маневр

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, переговоры по газу с Белоруссией идут по плану, и он рассчитывает, что эти вопросы будут отрегулированы до конца года. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко на днях сообщил, что республика рассчитывает на снижение в 2020 году цены российского газа, которая сейчас составляет для Белоруссии 127 долларов за тысячу кубических метров. Однако, по его словам, пока подтверждения такого снижения нет. Ляшенко также выражал уверенность, что в ходе предстоящего заседания совмина на уровне премьеров в этом вопросе будут отбалансированы "реперные точки, в чем были споры".
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Одной из острых тем в двусторонних отношениях сейчас являются и претензии Минска по налоговому маневру в нефтяной отрасли РФ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов.
Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов ранее подчеркивал, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым. Однако пару дней назад вице-премьер Ляшенко, говоря о компенсации Белоруссии за налоговый маневр, подтвердил, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня.

Совместная охрана границы

Буквально на минувшей неделе в двусторонних отношениях обозначилась и еще одна тема – регулирование вопросов совместной охраны границы и внесение поправок в соответствующий договор. Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах РФ, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась 14 ноября заявил, что Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор о взаимных усилиях в охране границы, такую задачу поставил президент республики Лукашенко. Председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо вскоре сообщил, что страны создадут рабочие группы для обсуждения соответствующих поправок; по его словам, переговоры должны начаться уже в ближайшие дни, однако процесс подготовки документа будет не быстрым. Он также заявлял, что при работе над изменениями договора нужно обеспечить равные права для пограничников двух стран.
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Минск заявил о желании вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Годом ранее также было подписано соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Пограничники двух стран взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.
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Союзное государствоОлег ОсиповСергей РумасДмитрий МедведевСергей ЛавровМИД БелоруссииБелоруссияРоссияПолитика
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