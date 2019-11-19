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РИА Новости

Проще некуда. Как действует самое элементарное и убойное оружие России

08:00 19.11.2019 (обновлено: 08:07 19.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойные, мощные и сокрушительные — в среду, 19 ноября, профессиональный праздник отмечают Ракетные войска и артиллерия. Главный инструмент Сухопутных войск, артиллерия проделывает бреши в обороне противника, прокладывая дорогу пехоте. Одним из самых простых и недорогих вооружений РВИА уже десятки лет остаются минометы. О "трубах войны" и их возможностях — в материале РИА Новости.

От мортиры до миномета

Минометы — это легкие орудия для навесной стрельбы по укрытым целям. Как правило, у этого вида артиллерии вместо противооткатных устройств и лафета — опорная плита, через которую импульс отдачи передается грунту.
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Прототипы будущих минометов — мортиры — в русской армии приняли на вооружение еще в конце XIX века. Капитан крепостной артиллерии Романов в 1884-м создал фугасную мину с электродистанционным подрывом для стрельбы из двухпудовых (245,1 миллиметра) мортир образца 1838 года.
В Первую мировую в русской армии преобладали 36-линейные (91,4-миллиметровые) бомбометы — доработанный вариант трофейного девятисантиметрового австрийского легкого миномета Minenwerfer M14. Они получили обозначение "Г. Р." — "германо-русский". Только за 1915-1917 годы в России выпустили 12519 минометов "Г. Р.".
Также широкое распространение получили кустарные минометы, изготовленные из вражеских снарядов, — на завершающем этапе войны их было до десяти тысяч. Кроме того, ограниченно применялись британские 240-миллиметровые минометы.

Малая артиллерия

Минометы прекрасно зарекомендовали себя в условиях окопной войны. Крутая траектория полета позволяла закинуть снаряд туда, куда не удавалось гаубичной артиллерии. Огромная для полевых пушек скорострельность обеспечивала мощную огневую производительность, а малый калибр — высокую мобильность, возможность быстро менять местоположение и вести огонь с закрытых позиций. Наконец, минометы отличались особой кучностью стрельбы.
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкТрофейные шестиствольные минометы
Трофейные шестиствольные минометы
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Трофейные шестиствольные минометы
В Великую Отечественную и во время войны с милитаристской Японией минометы применялись так же массово и зачастую играли решающую роль в сражениях. С июля 1941-го по апрель 1945-го советская оборонная промышленность выпустила порядка 151 тысячи минометов различного калибра. Согласно данным Военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск, наиболее тяжелые потери на Восточном фронте вермахт понес именно от огня советских минометчиков.
Самым простым орудием РККА на начальном этапе войны был 37-миллиметровый миномет-лопата — гибрид малой саперной лопатки и малокалиберного миномета. Ствол, лопата (она же — опорная плита), сошки с пробкой — вот и вся конструкция. В казеннике, наглухо соединенном с трубой ствола, был запрессован боек, на который накалывался капсюль вышибного патрона мины. Это оружие мог привести в действие любой пехотинец. Миномет весил около полутора килограммов и легко переносился на лямках. К 21 июня 1941-го было выпущено 15,5 тысячи таких минометов.

Вечные разнокалиберные

Номенклатура послевоенных и современных минометов необычайно широка — что называется, на любой вкус и цвет. Уже в первое десятилетие после Победы на вооружение Красной армии поступили усовершенствованные тяжелые 107-миллиметровые (М-107) и 160-миллиметровые "трубы", а также новое 82-миллиметровое казематное орудие и 240-миллиметровое полевое М-240. В 1957-м разработали самый мощный в мире 420-милллиметровый самоходный миномет 2Б1 "Ока" для стрельбы тактическими ядерными боеприпасами.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
Его идейный наследник — миномет 2С4 "Тюльпан", принятый на вооружение в 1972-м и до сих пор остающийся рекордсменом по калибру среди подобных орудий. Выпущенная из него мина в свободном падении насквозь пробивает и складывает пополам жилую многоэтажку, что неоднократно показало боевое применение этого оружия в Чечне. Дальность стрельбы — до девяти километров.
Помимо этого, в распоряжении РВИА — внушительный запас советских возимо-буксируемых автоматических гладкоствольных минометов 2Б9 калибра 82 миллиметра. В 1954-м миномет на лафете успешно прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Однако в эксплуатацию доработанная версия поступила только в 1971-м.
© Фото : ShinePhantomМиномет 2Б9 "Василек"
Миномет 2Б9 Василек
© Фото : ShinePhantom
Миномет 2Б9 "Василек"
В модернизированном виде (с водяным охлаждением ствола) 2Б9М до сих пор состоит на вооружении российской армии. Простота, надежность и универсальность — вот три кита, на которых держится "Василек". Три режима стрельбы: автоматический (очередями по два-четыре выстрела), полуавтоматический (одиночными с питанием из кассеты) и одиночный (при заряжании с дула).
Но основная "рабочая лошадка" Ракетных войск и артиллерии — буксируемый минометный комплекс "Сани" калибра 120 миллиметров. Его разработали в 1979-м в ЦНИИ "Буревестник". Это классический миномет, заряжаемый с дульной части. В комплекс входят, собственно, само 120-миллиметровое орудие, колесное шасси и транспортная машина. Самоходная версия миномета называется "Тунджа" и размещена на базе тягача МТЛБ.
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Безопасность
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