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РИА Новости

Глава Якутии назвал строительство моста через Лену большой ответственностью

21:56 18.11.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Река Лена. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Лену станет большой ответственностью для Якутии, заявил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
В понедельник Николаев сообщил, что федеральные власти одобрили строительство моста. Глава региона отметил, что недавно лично обсудил аспекты строительства с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках исполнения поручения главы государства.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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"Президент, ознакомившись с проделанной правительством республики, федеральными министерствами и ведомствами работой, поставил визу о необходимости поддержки проекта… о готовности проекта к его реализации. И мы очень надеемся, что сейчас уже федеральное правительство примет необходимые решения для реализации поручения президента", - сказал Николаев.
По словам главы республики, за последний год региональные власти совместно с федеральными коллегами работали, чтобы обосновать необходимость строительства моста с точки зрения не только Якутска, но и всего северо-востока страны. Так, по его словам, были представлены все обоснования, а также согласования от ряда федеральных министерств и ведомств. "И президент счел необходимым оценить проделанную работу", - добавил Николаев.
"Мы оцениваем визу президента не просто как какой-то знак внимания, поддержку, но и оцениваем как огромную ответственность, которую мы будем нести за реализацию этого проекта", - подчеркнул глава Якутии.
Река Лена в Якутии. Архивное фото
Вчера, 13:36Сказано в эфире
Мэр Якутска о мосте через Лену: очень много эмоцийМэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, как в городе была воспринята информация по поводу будущего возведения моста через Лену. О том, что президент Владимир Путин фактически поддержал проект строительства моста в районе Якутска, сообщили СМИ.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
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Река ЛенаАйсен НиколаевЯкутияЭкономика
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