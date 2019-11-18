Глава Якутии назвал строительство моста через Лену большой ответственностью

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Реализация проекта строительства моста через Лену станет большой ответственностью для Якутии, заявил РИА Новости глава региона Айсен Николаев

В понедельник Николаев сообщил, что федеральные власти одобрили строительство моста. Глава региона отметил, что недавно лично обсудил аспекты строительства с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках исполнения поручения главы государства.

"Президент, ознакомившись с проделанной правительством республики, федеральными министерствами и ведомствами работой, поставил визу о необходимости поддержки проекта… о готовности проекта к его реализации. И мы очень надеемся, что сейчас уже федеральное правительство примет необходимые решения для реализации поручения президента", - сказал Николаев.

По словам главы республики, за последний год региональные власти совместно с федеральными коллегами работали, чтобы обосновать необходимость строительства моста с точки зрения не только Якутска, но и всего северо-востока страны. Так, по его словам, были представлены все обоснования, а также согласования от ряда федеральных министерств и ведомств. "И президент счел необходимым оценить проделанную работу", - добавил Николаев.

"Мы оцениваем визу президента не просто как какой-то знак внимания, поддержку, но и оцениваем как огромную ответственность, которую мы будем нести за реализацию этого проекта", - подчеркнул глава Якутии.