Глава Якутии рассказал о финансировании строительства моста через Лену

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Якутии Глава Якутии Айсен Николаев рассказал РИА Новости о финансовой составляющей строительства автомобильного моста через реку Лену

В понедельник Николаев сообщил, что федеральные власти одобрили строительство моста. Глава региона отметил, что недавно лично обсудил аспекты строительства моста с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках исполнения поручения главы государства.

Как пояснил глава республики, есть три вида сторон, которые могут финансировать этот проект: федеральный и региональный капгранты, а также инвестиции публичного партнера, который будет выбран по итогам конкурса.

"Крупнейшие российские госкорпорации, крупнейшие финансовые институты нашей страны, крупнейшие иностранные компании, они все готовы обеспечить вопросы проектирования, технологических решений, которые необходимы для строительства крайне сложного инженерного объекта", - сказал Николаев.

По предварительным данным, отметил глава республики, на реализацию проекта понадобится порядка 83 миллиардов рублей, включая налоги. По его словам, строительство моста планируется завершить к концу 2025 году.

"Это очень четкие сжатые сроки, требующие предельной концентрации усилия и региональных властей, и тех организаций, которые будут строить", - отметил Николаев.