Глава Якутии рассказал о финансировании строительства моста через Лену

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал РИА Новости о финансовой составляющей строительства автомобильного моста через реку Лену.
В понедельник Николаев сообщил, что федеральные власти одобрили строительство моста. Глава региона отметил, что недавно лично обсудил аспекты строительства моста с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках исполнения поручения главы государства.
Вчера, 13:36Сказано в эфиреМэр Якутска о мосте через Лену: очень много эмоцийМэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, как в городе была воспринята информация по поводу будущего возведения моста через Лену. О том, что президент Владимир Путин фактически поддержал проект строительства моста в районе Якутска, сообщили СМИ.
Как пояснил глава республики, есть три вида сторон, которые могут финансировать этот проект: федеральный и региональный капгранты, а также инвестиции публичного партнера, который будет выбран по итогам конкурса.
"Крупнейшие российские госкорпорации, крупнейшие финансовые институты нашей страны, крупнейшие иностранные компании, они все готовы обеспечить вопросы проектирования, технологических решений, которые необходимы для строительства крайне сложного инженерного объекта", - сказал Николаев.
По предварительным данным, отметил глава республики, на реализацию проекта понадобится порядка 83 миллиардов рублей, включая налоги. По его словам, строительство моста планируется завершить к концу 2025 году.
"Это очень четкие сжатые сроки, требующие предельной концентрации усилия и региональных властей, и тех организаций, которые будут строить", - отметил Николаев.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.