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РИА Новости

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных

20:58 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, договор подписан в Москве 26 июня 2019 года для регламентации российско-эмиратских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов россиян.
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"В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Кроме того, договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов.
"Договор содержит положения, предметом регулирования которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Так, в соответствии со статьей 12 Договора после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора", - уточняется в пояснительной записке.
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Реализация Договора будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусматриваемых в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти, которые участвуют в исполнении положений договора.
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