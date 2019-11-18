Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии

"Согласно предварительной информации, по фабрике по производству печенья в пригороде Триполи Вади ар-Рабиа был нанесен авиаудар. По нашим данным, в результате атаки погибли десять человек и 35 пострадали", - сообщил Саламе во время выступления перед Совбезом ООН. Среди убитых - восемь мигрантов и два гражданина Ливии.
По словам эмиссара ООН, независимо от того, была ли это нацеленная бомбардировка или ошибочный удар, речь идет о военном преступлении.
Кто из противоборствующих сторон в Ливии нанес авиаудар по фабрике, пока не известно, ведется расследование.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.