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РИА Новости

Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии

20:37 18.11.2019
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© AP Photo / Hussein MallaАвтомобиль скорой помощи в Ливии
Автомобиль скорой помощи в Ливии
© AP Photo / Hussein Malla
Автомобиль скорой помощи в Ливии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Десять мирных граждан погибли и 35 получили ранения в результате авиаудара по фабрике в Ливии, заявил спецпосланник ООН в стране Гасан Саламе.
"Согласно предварительной информации, по фабрике по производству печенья в пригороде Триполи Вади ар-Рабиа был нанесен авиаудар. По нашим данным, в результате атаки погибли десять человек и 35 пострадали", - сообщил Саламе во время выступления перед Совбезом ООН. Среди убитых - восемь мигрантов и два гражданина Ливии.
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По словам эмиссара ООН, независимо от того, была ли это нацеленная бомбардировка или ошибочный удар, речь идет о военном преступлении.
Кто из противоборствующих сторон в Ливии нанес авиаудар по фабрике, пока не известно, ведется расследование.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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