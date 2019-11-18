Путин одобрил строительство моста через Лену

2 июля в Якутии отметили День реки Лены

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщил Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил разрешение на строительство от федеральных властей.

По информации газеты глава государства наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

"Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами", - позднее написал Николаев в Facebook

В свою очередь, мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала грядущее строительство моста вековой мечтой народа. По ее словам, современное поколение якутян ждут появления моста 40 лет.

"Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте", — написала она в Instagram

Ее пресс-секретарь Алексей Толстяков заявил РИА Новости, что по случаю одобрения строительства моста около тысячи жителей Якутска собрались в спорткомплексе "Триумф", чтобы станцевать древний танец "осуохай".