Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T20:31+0300
https://ria.ru/20191118/1561094676.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149771/81/1497718193_0:76:1500:920_1036x0_80_0_0_c456102eca84e250d13ca81f23c172f2.jpg
РИА Новости

Путин одобрил строительство моста через Лену

20:31 18.11.2019
2829
© РИА Новости / Руслан Кривобок2 июля в Якутии отметили День реки Лены
2 июля в Якутии отметили День реки Лены
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил разрешение на строительство от федеральных властей.
По информации газеты глава государства наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
29 октября, 10:00Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: мост через Лену даст России еще один выход к Тихому океану
В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.
"Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами", - позднее написал Николаев в Facebook.
В свою очередь, мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала грядущее строительство моста вековой мечтой народа. По ее словам, современное поколение якутян ждут появления моста 40 лет.
"Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте", — написала она в Instagram.
Айсен Николаев. Архивное фото
12 октября 2018, 03:23Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии рассказал, чем было бы полезно строительство моста через Лену
Ее пресс-секретарь Алексей Толстяков заявил РИА Новости, что по случаю одобрения строительства моста около тысячи жителей Якутска собрались в спорткомплексе "Триумф", чтобы станцевать древний танец "осуохай".
Предполагается, что трехкилометровый мост через Лену будет строить на условиях концессии, его стоимость (с подъездными путями) превысит 80 миллиардов рублей. По расчетам местных властей, ввод моста увеличит круглогодичную транспортную доступность населения до 70 процентов и позволит снизить ежегодные затраты на северный завоз более чем на четыре миллиарда рублей.
1511202
Обсудить 2
Сардана АвксентьеваАйсен НиколаевВладимир ПутинЯкутияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Ставропольский губернатор уволил своего представителя за грубость
Окрестности города Якутска
Мэр Якутска отреагировала на сообщения о мосте через Лену
Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины, архивное фото
В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
Сотрудник ДПС
В Москве два человека погибли при столкновении легковушки со зданием
Историк Олег Соколов
ФСИН прокомментировала сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Танки турецкой армии
В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Президент РФ Владимир Путин
Путин увеличил количество президентских грантов за выдающиеся способности
Мария Бутина
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян
13:15В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России
13:15В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
Лента новостейМолния