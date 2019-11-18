В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента

МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Министерство правительства Боливии (в прошлом МВД - ред.) сообщило о готовящемся покушении на временного президента страны Жанин Аньес и не рекомендовало ей поездку в регион Бени.
"Была раскрыта преступная группа, планирующая нападение на Аньес", - сообщил глава министерства Артуро Мурильо в ходе пресс-конференции, отказавшись раскрыть детали дела ввиду интересов госбезопасности, слова чиновника приводит издание Correo del Sur.
Мурильо заявил также, что министерство не рекомендует и.о. президента Аньес совершать запланированную на сегодня поездку в Тринидад, департамент Бени, для участия в праздничных мероприятиях.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке.
Все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.