Вологодские теплоснабжающие компании задолжали за газ 1,5 млрд рублей

"На 1 ноября 2019 года сумма задолженности за поставленный газ теплоснабжающих организаций Вологодской области перед ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" достигла 1,465 миллиарда рублей и продолжает расти", - говорится в сообщении.