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РИА Новости

Вологодские теплоснабжающие компании задолжали за газ 1,5 млрд рублей

19:28 18.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГородская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задолженность теплоснабжающих предприятий Вологодской области за газ перед "Газпром межрегионгаз Вологда" на 1 ноября составила 1,465 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"На 1 ноября 2019 года сумма задолженности за поставленный газ теплоснабжающих организаций Вологодской области перед ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" достигла 1,465 миллиарда рублей и продолжает расти", - говорится в сообщении.

Платежную дисциплину чаще всего не соблюдают в Вологодском, Грязовецком, Кадуйском и Междуреченском районе области, тем самым угрожая согласованию объемов поставки газа теплоснабжающим предприятиям.
На сегодняшний день компания вынуждена просить региональное правительство вмешаться в ситуацию, так как вопрос о прежних объемах поставки газа предприятиям-должникам стоит остро.
Города России. Санкт-Петербург
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ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" выполняет функции реализации газа потребителям Вологодской области. Компания ежегодно реализует свыше четырех миллиардов кубометров газа. "Газпром межрегионгаз Вологда" поставляет голубое топливо правительству области, муниципальными органами власти, промышленными потребителями Вологды, Череповца, Сокола, Шексны, Чагоды, Великого Устюга и других населенных пунктов.
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