Эксперт прокомментировал протесты в Грузии

"Ситуация довольно неопределенная, но мне кажется, что позиции у "Грузинской мечты" и вообще у властей пока сильны", - заявил эксперт РИА Новости. "Я думаю, что выступления оппозиции еще будут. Решение депутатов правящей партии провалить голосование по пропорциональной системе по оппозиции ударило очень больно. Я имею в виду и "Единое национальное движение" и его обломки, и тех, кто уже присутствует в парламенте, но рассчитывает нарастить свое присутствие - это "Альянс патриотов Грузии". Это затронуло те партии, которые сейчас в парламенте не представлены, но хотят туда попасть – это, например, Нино Бурджанадзе и ее "Демократическая Грузия". Так что Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) многим людям поломал планы", - отметил он.