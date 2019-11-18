Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам

"Включить в состав рабочей группы Совета первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича и заместителя руководителя исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Смирнова И.В", - говорится в тексте распоряжения.

Также, согласно документу, из состава рабочей группы исключаются заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.