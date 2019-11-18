В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве

"Установлен факт противоправной деятельности заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Мытищинское", который подозревается в совершении мошенничества... Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказала Петрова.