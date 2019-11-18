В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Мошенничество" завели на замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Мытищинское", сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлен факт противоправной деятельности заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Мытищинское", который подозревается в совершении мошенничества... Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказала Петрова.
Она добавила, что непосредственных руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник РИА Новости сообщил, что майор полиции в мае этого года незаконно освободил от уголовной ответственности подозреваемого, используя адвоката в качестве посредника. Добавляется, что полицейского задержали сотрудники ФСБ.