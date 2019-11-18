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РИА Новости

Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи

18:54 18.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой МИД РоссииДиректор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД России
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не обсуждает свои стихи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Нет. Своё нет", - сказала Захарова в интервью News.ru, отвечая на вопрос, обсуждает ли она свое творчество с главой МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Когда у меня что-то выходит, я показываю своим близким, друзьям или коллегам. И Сергею Викторовичу тоже отправляю, но не обсуждаю", - отметила она.
При этом Захарова добавила, что спрашивала его совета в отношении своей первой песни. "Не только совета, но и разрешения, насколько он считает это уместным. Речь идёт о песне "Верните память". Я отправила ему демо задолго до её официального выхода и получила удивительный ответ. Он сказал: "Быстрее, быстрее публикуй". Я говорю: "Послушайте, это зависит не от меня, я не музыкальный продюсер, но мой текст положили на музыку, не исключено, что песня появится в публичном пространстве. Хотела спросить у вас как у опытного поэта, человека, который исполняет песни под гитару". Сергей Викторович сказал мне такие слова: "Сделай так, чтобы её услышали". Таким было его напутствие", - сказала она.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФРоссияОбщество
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