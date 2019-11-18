Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи

При этом Захарова добавила, что спрашивала его совета в отношении своей первой песни. "Не только совета, но и разрешения, насколько он считает это уместным. Речь идёт о песне "Верните память". Я отправила ему демо задолго до её официального выхода и получила удивительный ответ. Он сказал: "Быстрее, быстрее публикуй". Я говорю: "Послушайте, это зависит не от меня, я не музыкальный продюсер, но мой текст положили на музыку, не исключено, что песня появится в публичном пространстве. Хотела спросить у вас как у опытного поэта, человека, который исполняет песни под гитару". Сергей Викторович сказал мне такие слова: "Сделай так, чтобы её услышали". Таким было его напутствие", - сказала она.